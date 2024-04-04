В Кремле заявили об отсутствии планов встречи Путина и Макрона

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Контактов между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном пока не планируется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Контакты Путина и Макрона сейчас не планируются, но российская сторона к ним готова», — сказал Песков.
Так он прокомментировал недавний разговор министров обороны Франции и России Себастьяна Лекорню и Сергея Шойгу. Во время диалога Шойгу предупредил французского коллегу, что у страны будут проблемы, если она отправит войска на Украину.
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Алёна Самарева