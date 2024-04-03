WSJ: Макрон не собирается обращаться к НАТО при ударе по ВС Франции в зоне СВО

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Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что не намерен обращаться к НАТО, если по его войскам в зоне СВО будет нанесен удар. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.
Ранее госсекретарь США говорил о том, что отправка военного контингента на Украину для участия в СВО, создаст риски усугубления конфликта с Россией.
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