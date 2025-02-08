В Крыму анонсировали новый список объектов олигархов Украины под национализацию

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Крым сформирует новый список объектов под национализацию, принадлежащих украинским олигархам и враждебно настроенным к России лицам. Об этом заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, на данный момент работа по этому вопросу активно ведется. Константинов подчеркнул, что «ни одного объекта врагов Крыма и России у нас не останется».
Национализация имущества украинских олигархов приносит реальную помощь экономике республики, заключил он.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества некоторых украинских политиков и олигархов, которые связаны с киевским режимом и враждебно настроены по отношению к РФ.
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Национализация имущества украинских олигархов приносит реальную помощь экономике республики, заключил он.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества некоторых украинских политиков и олигархов, которые связаны с киевским режимом и враждебно настроены по отношению к РФ.
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Екатерина Коршунова