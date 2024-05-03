В Крыму напомнили Макрону о главной ошибке Наполеона

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Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предупредил президента Франции Эммануэля Макрона о последствиях ввода французских войск на Украину. Об этом пишет РИА Новости.
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс отметил, что Макрону не терпится повторить главную ошибку Наполеона, отправив войска к границам РФ. Если он решится на этот шаг, то его ждет та же участь.
По мнению вице-спикера, французский лидер стремится любой ценой втянуть народ Франции в прямой военный конфликт.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева. Он напомним, что ранее Франция отправляла свои войска в разные страны. Недавно, по его словам, французские военные боролись с терроризмом в Африке.
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