Губернатор Солнцев: в Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА
В Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает врио губернатора региона Евгений Солнцев.
«Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.
Солнцев просит жителей сохранять бдительность и следить за обновлением информации от правительства региона.
К тому же опасность атаки беспилотников была объявлена и в Саратовской области. Там все экстренные службы приведены в полную готовность.
Ранее стало известно, что в аэропорту Казани ограничили работу для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.