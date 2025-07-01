Жительница Харькова: город всегда ждал прихода России
По словам жительницы Харькова, город всегда являлся пророссийским и ждал прихода РФ на свою территорию. Об этом женщина рассказала ТАСС.
«Ничего не изменилось в целом. Как, наверное, было желание воссоединения, так оно и осталось», — рассказала агентству женщина.
Жительница уехала из Харькова до событий на Украине 2014 года. По ее словам, еще тогда горожане хотели воссоединиться с РФ. Женщина предположила, с того момента ничего не изменилось. Граждане, наоборот, еще больше захотели стать частью России из-за насильной мобилизации и отношения киевских властей. К тому же люди продолжают говорить на русском языке.