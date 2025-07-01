Жительница Харькова: город всегда ждал прихода России

01 июля 2025, 04:05

Фото: iStock/Andrey Orekhov

По словам жительницы Харькова, город всегда являлся пророссийским и ждал прихода РФ на свою территорию. Об этом женщина рассказала ТАСС.







«Ничего не изменилось в целом. Как, наверное, было желание воссоединения, так оно и осталось», — рассказала агентству женщина.