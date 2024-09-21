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Рассуждения главы МИД Польши Радослава Сикорского о Крыме выдали его подсознательное желание установить внешний контроль над Западной Украиной, как во времена, когда она была в составе польской территории. Об этом заявил постпред Республики Крым при президента России, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов в беседе с РИА Новости.
Ранее Сикорский в ходе встречи YES в Киеве предложил передать Крым по мандат ООН с целью проведения через 20 лет референдума о его статусе. Он отметил, что полуостров символически важен для России и стратегически важен для Украины, поэтому стороны могут договориться о демилитаризации этой территории.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое предложение абсурдным. А в Telegram-канале МИД Украины появилась запись, в которой сказано, что территориальная целостность страны не требует обсуждения и не является предметом для компромиссов.
После этого Сикорский заверил, что полностью поддерживает территориальную целостность Украины, а эти «гипотетические дискуссии» велись с точки зрения реализации предложений самого украинского лидера Владимира Зеленского.
Мурадов, в свою очередь, заявил, что Сикорский вспомнил времена, когда Западная Украина была частью Польши, а Восточная – исторической территорией России. Очевидно, на подсознательном уровне он держал в голове образ российско-польской подопечной Украины.
Также постпред отметил, что судьба Крыма уже решена, поэтому какие-либо дискуссии по этому вопросу неуместны. При этом контролируемые в настоящее время Киевом территории в какой-то момент действительно могут оказаться под внешним контролем.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое предложение абсурдным. А в Telegram-канале МИД Украины появилась запись, в которой сказано, что территориальная целостность страны не требует обсуждения и не является предметом для компромиссов.
После этого Сикорский заверил, что полностью поддерживает территориальную целостность Украины, а эти «гипотетические дискуссии» велись с точки зрения реализации предложений самого украинского лидера Владимира Зеленского.
Мурадов, в свою очередь, заявил, что Сикорский вспомнил времена, когда Западная Украина была частью Польши, а Восточная – исторической территорией России. Очевидно, на подсознательном уровне он держал в голове образ российско-польской подопечной Украины.
Также постпред отметил, что судьба Крыма уже решена, поэтому какие-либо дискуссии по этому вопросу неуместны. При этом контролируемые в настоящее время Киевом территории в какой-то момент действительно могут оказаться под внешним контролем.
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Анастасия Чинкова