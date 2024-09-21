Рассуждения главы МИД Польши Радослава Сикорского о Крыме выдали его подсознательное желание установить внешний контроль над Западной Украиной, как во времена, когда она была в составе польской территории. Об этом заявил постпред Республики Крым при президента России, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов в беседе с РИА Новости.