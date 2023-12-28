В Крыму назвали сроки восстановления Феодосии после атаки ВСУ

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Феодосия не сильно пострадала от украинской атаки, об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью для «Спутник в Крыму».
«Повреждения минимальные. В этом смысле со всеми этими вопросами Феодосия справится достаточно быстро», — прокомментировал ситуацию Константинов.
По мнению парламентария, Вооружённые силы Украины нанесли удар по Феодосии, чтобы создать видимость неких побед для новостной повестки. При этом, победа всё равно остаётся за Россией, убеждён Константинов.
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Евгения Парфентьева