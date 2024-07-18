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Новую морскую стратегию Украины назвал фарсом главы киевского режима Владимира Зеленского председатель межнациональной миссии Крыма Заур Смирнов. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что этот фарс рассчитан на публику Запада.
«Морская стратегия — это очередной фарс Зеленского, рассчитанный на западную публику брюссельского розлива», — сказал Смирнов.
Он добавил, что, когда спецоперация закончится, Киев окончательно потеряет возможность военного присутствия на Черноморье, а внеблоковый статус Украины исключит нахождение флота НАТО на территории республики.
Смирнов резюмировал, что перспектива использования киевским режимом морских путей даже для гражданских целей сейчас уже неактуальна и будет зависеть только от российской позиции, а не от «фантазий киевской хунты».
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Никита Кротов