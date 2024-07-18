Зеленский ждет отказа России от переговоров, чтобы обвинить Москву в их срыве

Владимир Зеленский рассчитывает на отказ России от переговоров на его условиях, чтобы можно было обвинить Москву в срыве мирного урегулирования. Об этом пишет французская газета Parisien.
«Озвученное украинским президентом приглашение призвано продемонстрировать, что он идет навстречу русским, не отказываясь при этом от выдвинутых ранее условий. Если не открыть дверь к переговорам, то хотя бы доказать, что она не закрыта навсегда. Речь идет не о признании слабости, а о том, чтобы привлечь Россию к ответственности. В случае отказа контрпродуктивной будет признана позиция Москвы, а не Киева», – считает президент Института перспективных исследований и исследований безопасности в Европе (IPSE) Эммануэль Дюпюи.По данным издания, Зеленский отдает себе отчет в том, что обстановка складывается не в пользу Киева, потому позицию по мирным переговорам нужно менять, так как ВС РФ методично и верно продвигается по всей линии боевого соприкосновения, перемалывает ВСУ и занимает новые рубежи.
Ранее и в Сингапуре заявили, что президент Украины Владимир Зеленский не стремится к урегулированию конфликта мирным путем.
«Зеленский не заинтересован в дипломатическом решении конфликта, о чём он открыто заявляет. Об этом он говорил и на саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре», — отметил министр обороны Сингапура Н Эн Хэнь.Читайте также:
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