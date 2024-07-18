Зеленский ввел в действие стратегию морской безопасности Украины

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Владимир Зеленский подписал указ о приведении в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о стратегии морской безопасности Украины, в рамках которой подразумевается создание военно-морских сил со всеми родами войск, а также постоянное присутствие блока НАТО в Черном море. Полный текст документа опубликован на сайте офиса Зеленского.
«Целью стратегии морской безопасности Украины является обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины, возникающие на прибрежных территориях, в ее морских просторах, а также других районах Мирового океана, на которые распространяются экономические и другие интересы Украины», – указано в документе.Стратегия также предполагает создание противоминной коалиции с членами НАТО, проведение военных учений и маневров, организацию морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне.
Ранее в Сингапуре заявили, что президент Украины Владимир Зеленский не стремится к урегулированию конфликта мирным путем.
«Зеленский не заинтересован в дипломатическом решении конфликта, о чём он открыто заявляет. Об этом он говорил и на саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре», — отметил министр обороны Сингапура Н Эн Хэнь.Читайте также:
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