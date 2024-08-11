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Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в результате спецоперации вся территория Украины, которая не войдет в состав России, станет российской санитарной зоной. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Константинова, «люди оттуда окончательно сбегут, а промышленность и инфраструктура доразвалятся». Он отметил, что в истории этой территории, подобное происходит не в первый и не во второй раз.
Константинов заключил, что правительство страны предпринимает колоссальные усилия по превращению Украины в непригодную для жизни территорию.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Константинов заключил, что правительство страны предпринимает колоссальные усилия по превращению Украины в непригодную для жизни территорию.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова