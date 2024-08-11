Украинский лидер Владимир Зеленский атакой на Курскую область отчаянно пытается спасти Киев от неминуемого поражения. Об этом информирует The Times.
По словам журналиста Майкла Кларка, киевский режим готов жертвовать жизнями своих военных и техникой, чтобы оказать какое-то сопротивление. Он отметил, что атака на Курскую область является самонадеянным и рискованным решением со стороны Зеленского.
Атака ВСУ в Курской области не поменяет ход боевых действий, заключил журналист.
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.
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Атака ВСУ в Курской области не поменяет ход боевых действий, заключил журналист.
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.
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Екатерина Коршунова