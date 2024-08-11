Боеприпас «Ланцет» уничтожил танк ВСУ в курском приграничье

Фото: iStock/dr_evil
Барражирующий боеприпас «Ланцет» ВС России уничтожил украинский танк Т-80 в приграничном районе Курской области. Об этом заявили в Минобороны России.
Уточняется, что в результате прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет» танк противника был полностью ликвидирован. В российском оборонном ведомстве пояснили, что кадры объективного контроля, которые были получены в режиме реального времени, позволили убедиться в поражении вражеской боевой машины.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
Пленный солдат рассказал о нехватке бойцов и боеприпасов у ВСУ
Подполье сообщило о мощном взрыве в Краматорске после удара по местам дислокации ВСУ
ПВО сбила 32 дрона ВСУ и четыре ракеты «Точка-У» над российскими областями
Екатерина Коршунова