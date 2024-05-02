Глава миссии Заур Смирнов заявил, что Крымская межнациональная миссия публично призвала российские следственные органы возбудить уголовное дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского за терроризм против регионов РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Смирнов отметил, что результатом уголовного преследования должен стать суд над лидером киевского режима и его пособниками. По мнению главы Крымской межнациональной миссии, именно Зеленский несет прямую ответственность как за террористические атаки на Крым, так и за возрождение нацизма на Украине и гибель сотни мирных людей.
Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Запад планирует поднять вопрос о легитимности статуса президента Украины Владимира Зеленского. По словам Мосийчука, австрийские и немецкие политики выразили обеспокоенность вопросом официального статуса украинского лидера.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Запад планирует поднять вопрос о легитимности статуса президента Украины Владимира Зеленского. По словам Мосийчука, австрийские и немецкие политики выразили обеспокоенность вопросом официального статуса украинского лидера.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова