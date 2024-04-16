В Крыму считают уловкой идею Макрона об олимпийском перемирии

Фото: сайт Кремля
В Крыму сочли уловкой идею президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии на время проведения летних Олимпийских игр, пишет РИА Новости.
Об этом заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. По его словам, требование Макрона о перемирии — это не проявление миролюбивой политики, а возможность дать время ВСУ для передышки, чтобы вновь продолжать уничтожать мирное население.
Он подчеркнул, что Франции следует прекратить поставки оружия на Украину и показать Западу своим примером прекращение огня.
Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже. Как ранее предположил политолог, журналист Юрий Светов заявил, РФ не пойдет на перемирие с Украиной на время проведения Олимпийских игр.
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Он подчеркнул, что Франции следует прекратить поставки оружия на Украину и показать Западу своим примером прекращение огня.
Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже. Как ранее предположил политолог, журналист Юрий Светов заявил, РФ не пойдет на перемирие с Украиной на время проведения Олимпийских игр.
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Алёна Самарева