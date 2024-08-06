В Крыму ушел в отставку второй министр за сутки

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В Крыму ушел в отставку второй за сутки министр. Глава полуострова Сергей Аксенов в своем телеграм-канале сообщил об увольнении министра транспорта республики Николая Лукашенко, уточнив, что он покинул пост по собственному желанию.
«Решение принято в рамках плановой ротации кадров для повышения эффективности работы органов исполнительной власти», — написал Аксенов.Накануне, 5 августа, глава Крыма писал об отставке начальника местного МЧС Сергея Садаклиева, который принял такое решение после беседы с Аксеновым.
Ранее в отставку ушли глава Керчи Святослав Брусаков и руководитель города Саки Александр Овдиенко.
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