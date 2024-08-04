На Западе подсчитали возможности Киева для наступления на Крым

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Операция по захвату Крыма потребует от Украины огромных людских и технических ресурсов. Об этом сообщает Business Insider.
Согласно информации источника, Киеву, вероятно, потребуются «хорошо снабженные силы, в три-пять раз превышающие численность российской армии». По словам военного аналитика Бенджамина Фридмана, для нового наступления Украине также не хватает воздушного прикрытия.
Он отметил, что даже при наличии истребителей F-16 Украина не сможет осуществить задуманное, поскольку возможности российской системы противовоздушной обороны позволят с легкостью отразить все атаки украинской армии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Он отметил, что даже при наличии истребителей F-16 Украина не сможет осуществить задуманное, поскольку возможности российской системы противовоздушной обороны позволят с легкостью отразить все атаки украинской армии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова