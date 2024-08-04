Полиция Крыма задержала подозреваемых в избиении чемпиона по боксу Двали

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Крымская полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в избиении чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали. Об этом говорится в Telegram-канале прокуратуры Республики Крым.
Уточняется, что в следственный комитет по Республике и городу Севастополю доставили жителей города Феодосии и Кировского района — 1998 и 2003 годов рождения. Согласно данным следствия, в массовой драке принимали участие не менее восьми человек.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова