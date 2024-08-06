В ВСУ рассказали, когда удастся вернуть Крым

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Руководитель медицинской службы «Ульф» батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Алина Михайлова заявила, что в ближайшее десятилетие вернуть Крым не удастся. Свое мнение она высказала в интервью LIGA.net, пишет РИА Новости.
«Это невозможно сейчас, это невозможно в перспективе ближайших десяти лет», — поделилась она.
По ее словам, победой в этой войне будет не возвращение Крыма, а преимущество над противником.
Ранее издание Business Insider писало, что операция по захвату Крыма потребует от Украины огромных людских и технических ресурсов. Согласно информации источника, Киеву, вероятно, потребуются «хорошо снабженные силы, в три-пять раз превышающие численность российской армии».
В марте 2014 года подавляющее большинство крымчан заявили, что хотят быть с Россией и не хотят — с Украиной. 16 марта прошел референдум о присоединении Крыма к Российской Федерации, на котором более 95% проголосовавших (при явке около 85%) сказали «да» вхождению в РФ.
Боевики ВСУ впервые обстреляли Луганск американскими ракетами ATACMS. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова