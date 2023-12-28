В Крыму высмеяли заявление ГУР МО Украины о «захвате» полуострова

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Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов прокомментировал слова представителя ГУР Минобороны Украины о том, что вторжение ВСУ на территорию полуострова летом не состоялся, потому что такие заявления были всего лишь частью информационной борьбы. Об этом пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что главной целью действующего руководства является уничтожение Украины и её населения.
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