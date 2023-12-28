В Крыму высмеяли заявление ГУР МО Украины о «захвате» полуострова

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов прокомментировал слова представителя ГУР Минобороны Украины о том, что вторжение ВСУ на территорию полуострова летом не состоялся, потому что такие заявления были всего лишь частью информационной борьбы. Об этом пишет РИА Новости.