В Крыму заявили о киевском психозе

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Создание украинскими властями военной администрации Крыма похоже на психоз, заявил заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии Иван Шонус РИА Новости.
Ранее украинские СМИ сообщили,
что законопроект о создании военного администрации в Крыму и Севастополе одобрен Киевом.
По его словам, подобные заявления направлены на то, чтобы продолжать информировать украинскую общественность о якобы совершенных преступлениях и захваченных территориях.
Ранее Владимир Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России.
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что законопроект о создании военного администрации в Крыму и Севастополе одобрен Киевом.
«Позиция украинского кабмина – виртуальное управление. Налицо явный психоз – грубое искажение реальности. Такое лечить надо», – отметил Шонус.
По его словам, подобные заявления направлены на то, чтобы продолжать информировать украинскую общественность о якобы совершенных преступлениях и захваченных территориях.
Ранее Владимир Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России.
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Александр Климов