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Военные следователи зафиксировали факты убийств с особой жестокостью представителей гражданского населения Курской области. Их совершили военнослужащие ВСУ и иностранные наёмники.
Об этом ТАСС сообщили в военно-следственных органах. Представители военной прокуратуры привели несколько преступных эпизодов действий украинских военных, по фактам которых возбуждались уголовные дела. Например, в начале августа этого года военнослужащие нескольких подразделений ВСУ, а также наёмнических групп, на территории Суджанского района Курской области совершили не менее трёх убийств гражданских лиц с особой жестокостью.
В конце августа военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в селе Черкасское-Поречное обстреляли и подожгли три жилых дома, а затем с особой жестокостью убили двоих местных жителей. Кроме того, солдаты из 61-й отдельной механизированной бригады в селе Волоконск подожгли восемь жилых домов вместе с находящимися там людьми.
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Александр Бойцов