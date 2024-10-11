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Местный житель рассказал о намеренном уничтожении ВСУ больницы в Курской области

11 октября 2024, 09:58
Фото: istock/Nastco

Фото: istock/Nastco

Украинские боевики при начале атаки на приграничье Курской области специально уничтожили больницу в Суджанском районе. Об этом рассказал местный житель на допросе у военного следователя, пишет ТАСС.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

Мужчина рассказал, что в тот же день, уже к обеду, начался обстрел больницы. Артиллерия наносила удары, которые были очень интенсивными. Люди, по его словам, даже не стали считать прилеты, просто спустились в укрытие.



Он отметил, что в населенных пунктах, через которые он проезжал, было много поврежденных домов и автомобилей гражданских лиц. По его словам, удары ВСУ приходились именно на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.

Появилась информация о количестве украинских БПЛА, уничтоженных за ночь над территорией РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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