Волонтёр рассказала об убийстве детей военными ВСУ в Курской области

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Волонтёр Мария, которая помогает эвакуировать мирных жителей и вывозить тела убитых из занятых ВСУ районов Курской области, рассказала о расстрелах гражданских, включая детей. Об этом пишет ТАСС.
Она подчеркнула, что украинские военные убивают мирных жителей, тела которых находят на территории, временно находящейся под контролем ВСУ. На обнаруживаемых телах фиксируются огнестрельные ранения. В числе погибших есть и дети.
Мария отметила, что с начала массированной атаки украинской армии на российский регион волонтёрами были вывезены порядка 600 жителей приграничных территорий. При этом часть людей, в первую очередь, в Кореневском районе удерживались украинскими бойцами в подвалах. Им не позволяли выходить наружу, а при попытке самовольно покинуть подвалы людей сразу же расстреливали.
Сама Мария также является уроженкой Кореневского района Курской области. Солдаты ВСУ убили её родственников: маму – инвалида первой группы, отца и 96-летнюю бабушку. После расстрела их дом был подорван, чтобы скрыть следы преступления.
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Мария отметила, что с начала массированной атаки украинской армии на российский регион волонтёрами были вывезены порядка 600 жителей приграничных территорий. При этом часть людей, в первую очередь, в Кореневском районе удерживались украинскими бойцами в подвалах. Им не позволяли выходить наружу, а при попытке самовольно покинуть подвалы людей сразу же расстреливали.
Сама Мария также является уроженкой Кореневского района Курской области. Солдаты ВСУ убили её родственников: маму – инвалида первой группы, отца и 96-летнюю бабушку. После расстрела их дом был подорван, чтобы скрыть следы преступления.
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Анастасия Чинкова