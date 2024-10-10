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ВСУ устраивают расстрелы в Курской области, издеваются и угоняют в плен мирных жителей, но Запад молчит, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин на заседании исполнительного совета в Гааге. По его мнению, дело в том, что у них «на русских право на жизнь не распространяется».
«Украинские националисты в шевронах и касках времен Третьего Рейха расстреливают, издеваются и угоняют в плен жителей Курской области. Но Запад молчит, ведь «на русских право на жизнь не распространяется», — пояснил он.Тарабрин также отметил, что, когда на Украине сотрудники военкоматов похищают мужчин и отправляют на фронт, пытающихся сбежать за рубеж — расстреливают на границе, а власти отказываются от президентских выборов, Запад снова молчит, но призывает принять Киев в Евросоюз и НАТО.
По его словам, все это говорит лишь о том, что Украина со всеми этими проблемами «полностью отвечает стандартам демократии».
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