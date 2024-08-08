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Минобороны опубликовало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ под Курском

08 августа 2024, 15:54
Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Военные ВС РФ уничтожили полевой боекомплект ВСУ в приграничном районе Курской области. Соответствующие кадры опубликовало МО РФ в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, замаскированный боекомплект был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий. Все полученные разведывательные данные были проанализированы, военные приняли решение о точечном огневом воздействии по БК ВСУ.

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили на территории Курской области бронетехнику противника.



Боевики Вооруженных сил Украины 6 августа решили прорваться в Курскую область. В атаке участвовали более 1 000 бойцов ВСУ. По словам начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, продвижение противника удалось остановить. Президенту России Владимиру Путину он пообещал, что операция будет завершена «разгромом противника и выходом на госграницу».

В Германии выяснили, что атака ВСУ на Курскую область не станет переломным моментом в конфликте. Обозреватели газеты Bild считают, что происходящие в российском регионе события никак не отразятся на общем ходе спецоперации.

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Главком ВСУ Сырский созвонился с командующим НАТО после атаки на Курскую область
08 августа 2024, 16:09

Фото: iStock/Michele Ursi

Главком ВСУ Александр Сырский созвонился с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи после атаки Киева на Курскую область. Об этом Сырский написал в соцсети.
Уточняется, что Каволи и Сырский обсудили направления сотрудничества на 2024-2025 годы. Главком украинской армии выразил благодарность Североатлантическому альянсу за выделенную Киеву военную помощь.

В ходе беседы Сырский напомнил Каволи о главных потребностях Украины. Главком ВСУ упомянул средства дальнего поражения и боеприпасах к ним.

Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 08.08.2024 потери врага составили около 660 боевиков, а также 82 единиц техники.

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Боевики ВСУ начали рыть окопы в Курской области
Военкор Котенок: ВСУ приступили к возведению фортификаций в Курской области
08 августа 2024, 15:58

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Подразделения ВСУ начали возводить фортификации в Курской области и занимать жилые дома, для использования их в качестве пунктов временного размещения. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.
«По моим данным, противник приступил к возведению фортификационных сооружений, начали рыть окопы, блиндажи и капониры для техники в полный профиль на территории РФ в Курской области», — написал Котенок в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в районе райцентра Суджа сооружаются взводные/ротные опорные пункты для малых групп ВСУ, которые вооружены двумя-тремя единицами бронетехники. При этом украинские боевики занимают жилые дома и оборудуют их под пункты временного размещения.

Тем временем противник продолжает перебрасывать в район боевых действий БМП, БТР, танки и бронеавтомобили, в том числе американского производства.

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В Германии выяснили, станет ли атака ВСУ на Курскую область переломным моментом
Bild: атака ВСУ на Курскую область не будет переломным моментом конфликта
08 августа 2024, 15:41

Фото: iStock/Evgeny555

Атака ВСУ на Курскую область не станет переломным моментом в конфликте. Об этом заявили обозреватели газеты Bild Юлиан Рёпке и Филипп Пятов.
В своей статье они указали на то, что происходящие в российском регионе события никак не отразятся на общем ходе спецоперации и не являются переломным моментом конфликта.

Они подчеркнули, что в последнее время украинские войска испытывали серьёзные проблемы при обороне своего фронта. Российские же солдаты медленно, но довольно добиваются значительных успехов.

Также обозреватели немецкой газеты отметили прибытие американских истребителей F-16 от стран НАТО на Украину оказалось «слишком запоздалым».

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#всу
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#курская область
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Над Херсонской областью впервые заметили истребители F-16
Глава Каховского округа Филипчук: над Херсонской областью замечен F-16
08 августа 2024, 15:29

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил о появлении истребителей США F-16 над контролируемой РФ территорией региона. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Филипчук отметил, что истребители летают над Каховским округом с 7 августа. По мнению главы округа, цель этих полетов заключается в попытке вызвать панику у местных жителей.

Филипчук заявил, что у F-16 будет «комариный» срок службы и они пополнят число трофеев российской армии, которые выставлены на Поклонной горе.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар в Хмельницкой области в районе военного аэродрома, который ВСУ пытаются восстанавливать для размещения истребителей F-16. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, когда Запад попытается начать переговоры по Украине
Рогов: осенью Запад попытается инициировать мирные переговоры по Украине
08 августа 2024, 15:24

Фото: iStock/Diy13

Запад попытается инициировать реальные мирные переговоры по Украине уже этой осенью. Об этом председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что это может произойти из-за неспособности западных стран продолжать поддержку Киева. Также власти понимают, что могут потерять всё постукраинское пространство.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что Запад глубоко заблуждается, если считает, что сможет затянуть Москву в долгий переговорный процесс и разыграть сценарий, по результатам которого Россия утратит свои инициативы в ходе СВО.

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«Строго наказать»: у МО попросили отправить генерал-майора Попова в Курскую область
Mash: у МО РФ попросили отправить генерал-майора Попова в Курскую область
08 августа 2024, 15:23

Фото: iStock/vladj55

Организация «Армия защитников Отечества» попросила «строго наказать» экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова отправкой в Курскую область. О таком предложении рассказал руководитель движения Иван Отраковский в ходе разговора с Telegram-каналом Mаsh.
Отмечается, что соответствующие обращения уже были направлены в Минобороны, Генпрокуратуру и Следственный комитет.

По словам Отраковского, Попов является профессиональным и опытным военным, который смог остановить продвижение ВСУ в Запорожской области. В связи с этим «Армия защитников Отечества» простит отменить ему домашний арест и направить его в Курскую область, где в настоящее время ведутся активные бои.

Накануне Попов, которого обвиняют в причастности к хищению свыше 1,7 тысяч тонн изделий металлопроката на сумму более 130 миллионов рублей, заявил, что решение суда об отправке его под домашний арест незаконно.

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#всу
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Военный эксперт высказался о тактике против ВСУ в Курской области
Военный эксперт Дандыкин: ВСУ вытеснят за линию границы в течение пары дней
08 августа 2024, 14:54

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что российские военные за два дня вытеснят ДРГ ВСУ из Курской области. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам эксперта, в регионе находились военные части, которые не имеют никакого отношения к спецоперации. Дандыкин отметил, что в настоящее время в регион стягиваются резервы.

Армия России продолжает работать на вытеснение противника с Курской области, заключил он.

Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 08.08.2024 потери врага составили около 660 боевиков, а также 82 единиц техники.

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«Пламя стояло стеной»: военкор Коц раскрыл детали удара ВСУ по машине Поддубного
Военкор Коц раскрыл детали ранения Поддубного дроном-камикадзе
08 августа 2024, 14:42

Фото: iStock/trikolor

Автомобиль военкора ВГТРК Евгения Поддубного атаковал украинский дрон-камикадзе, после чего машина съехала в кювет и перевернулась. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, ссылаясь на информацию, полученную от членов съёмочной группы Поддубного.
Он рассказал, что по дороге в Курской области ехали два автомобиля: в первом следовал Поддубный, а во втором – его съёмочная группа. В какой-то момент раздались автоматные очереди. Военкор быстро развернулся, но в этот момент над его машиной раздался взрыв. Вероятнее всего, это был дрон-камикадзе.

После этого автомобиль съехал в кювет, у него загорелся дополнительный бак для дизеля. Уже после воспламенения машина перевернулась.

Съемочная группа тоже съехала в кювет и подбежала к машине журналиста. Им в большим трудом удалось выломать дверь. Внутри они увидели пламя, которое «стояло стеной».

Позднее Коц сообщил, что навестил коллегу в больнице в Курске.

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Российские бойцы уничтожили два дрона ВСУ «Баба Яга» в Курской области
08 августа 2024, 14:33

Фото: iStock/trikolor

Российские бойцы уничтожили два вражеских беспилотника «Баба Яга» в Курской области. Кадры публикует Минобороны РФ.
«На кадрах объективного контроля – уничтожение двух беспилотных летательных аппаратов «Баба Яга» ВСУ российскими военнослужащими-операторами FPV-дронов в воздухе», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны также демонстрировало кадры, как российские истребители Су-34 сбросили несколько авиабомб на подразделения ВСУ, которые атакуют Курскую область. Для удара использовались авиационные бомбы ФАБ-500. Атака осуществлялась с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения.

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#вс рф
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