Минобороны опубликовало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ под Курском

Запад попытается инициировать реальные мирные переговоры по Украине уже этой осенью. Об этом председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил в беседе с РИА Новости.