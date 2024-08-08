Минобороны опубликовало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ под Курском

Фото: iStock/Vladimir Zapletin
Военные ВС РФ уничтожили полевой боекомплект ВСУ в приграничном районе Курской области. Соответствующие кадры опубликовало МО РФ в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, замаскированный боекомплект был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий. Все полученные разведывательные данные были проанализированы, военные приняли решение о точечном огневом воздействии по БК ВСУ.
Ранее сообщалось, что военные ВС РФ с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили на территории Курской области бронетехнику противника.
Боевики Вооруженных сил Украины 6 августа решили прорваться в Курскую область. В атаке участвовали более 1 000 бойцов ВСУ. По словам начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, продвижение противника удалось остановить. Президенту России Владимиру Путину он пообещал, что операция будет завершена «разгромом противника и выходом на госграницу».
В Германии выяснили, что атака ВСУ на Курскую область не станет переломным моментом в конфликте. Обозреватели газеты Bild считают, что происходящие в российском регионе события никак не отразятся на общем ходе спецоперации.
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Ранее сообщалось, что военные ВС РФ с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили на территории Курской области бронетехнику противника.
Боевики Вооруженных сил Украины 6 августа решили прорваться в Курскую область. В атаке участвовали более 1 000 бойцов ВСУ. По словам начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, продвижение противника удалось остановить. Президенту России Владимиру Путину он пообещал, что операция будет завершена «разгромом противника и выходом на госграницу».
В Германии выяснили, что атака ВСУ на Курскую область не станет переломным моментом в конфликте. Обозреватели газеты Bild считают, что происходящие в российском регионе события никак не отразятся на общем ходе спецоперации.
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Дарья Осипова