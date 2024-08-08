Политолог Маркелов объяснил цели атак Курской области Украиной

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Политолог Сергей Маркелов предположил, что атаки Курской области Украиной является попыткой Киева продемонстрировать свою силу.
Специалист считает, что таким образом Украина хочет показать свои твёрдость и способность отстаивать свои интересы в дальнейшем переговорном процессе с Россией.
А у социального аналитик, технолога, правозащитника Романа Алёхина немного отличная точка зрения на причины таких атак со стороны Киева.
Ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл встречу с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым.
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«Украинская сторона слаба физически и политически, а в политике есть правило, что на переговоры надо выходить максимально усиленными. Атаки в Курской области — попытка показать свою силу и дерзость», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.
А у социального аналитик, технолога, правозащитника Романа Алёхина немного отличная точка зрения на причины таких атак со стороны Киева.
«Смысл понятен. Скорее всего, я думаю, что цель их - захватить сколько-то населённых пунктов, чтобы пытаться сторговаться с нашим президентом о том, чтобы он отказался от части своих требований», — пояснил в беседе с «Царьградом» Алёхин.
Ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл встречу с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым.
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Мелисса Тимофеева