В Курской области создадут добровольческий отряд для поддержания правопорядка

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В Курской области будет создан новый добровольческий отряд «Барс-Курск». Его задачей будет поддержание правопорядка в регионе.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Смирнов. По его словам, решение о создании отряда было принято на совещании с главами районов и членами областного правительства. Врио главы региона уверен, что «Барс-Курск» станет важным звеном в поддержании правопорядка.
Смирнов уточнил, что основной функцией нового отряда будет обеспечение безопасности в восьми отселённых районах Курской области и на других территориях. Все, кто подпишет контракт, пройдут обучение и получат необходимое вооружение и снаряжение. По словам врио губернатора, в задачу бойцов отряда будет входить не только обеспечение безопасности, но и участие в жизнеобеспечении отселённых районов, чтобы поддержать тех, кто остался в это сложное время.
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Александр Бойцов