Власти Курской области ограничили въезд в Курчатов, где находится АЭС

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Въезд в Курчатов, где расположена Курская АЭС, будет ограничен. Об этом написал врио главы Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Уточняется, что попасть в город смогут сами жители города, которые имеют регистрацию. Для тех, кто не имеет прописки, но работает в Курчатове, предусмотрена возможность получения пропусков, добавил Смирнов.
По его словам, безопасность Курской АЭС «максимально обеспечена», однако противник «не оставляет попыток проникнуть в город».
Напомним, ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.
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По его словам, безопасность Курской АЭС «максимально обеспечена», однако противник «не оставляет попыток проникнуть в город».
Напомним, ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.
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Екатерина Коршунова