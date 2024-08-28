К чему приведут попытки ВСУ продвинуться в Курской области, рассказал американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По прогнозам аналитика, атака на российские регионы не имеет никакого стратегического значения для Украины.
«В конце концов все те украинцы, которые вошли в Курскую область, будут мертвы или отступят, это не займет много времени», – спрогнозировал экономист.
Сакс также отметил значительные успехи России в зоне конфликта в Донбассе. По заявлению экономиста, президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит учитывать, что оборона ВСУ слаба, подорвана и в некоторых местах полностью разрушена из-за переброски батальонов в Курскую область, сообщает РИА Новости.
Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский практически ликвидировал Украину своим приказом напасть на Курскую область.
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Лия Мурадьян