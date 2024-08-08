В Курской области замечены польские и французские наемники

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Среди украинских боевиков, атаковавших Курскую область, замечены наемники из Франции и Польши. Об этом пишет Telegram-канал «Два майора».
«Солдаты и офицеры, пробившиеся из окружения, сообщают о польской и французской речи. Ночью враг пригнал 15 реанимобилей», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что реанимационные бригады вывозили убитых и раненых иностранцев в тыл.
По последним данным Минобороны РФ, Подразделения ВСУ, пытавшиеся прорваться вглубь Курской области, с начала боевых действий на данном направлении потеряли уже 660 военных и 82 единицы боевой техники.
Отмечается, что среди подбитой российскими военными техники значатся 55 боевых бронированных машин, 12 бронетранспортёров, восемь танков, шесть боевых машин пехоты и инженерная машина разграждения.
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Элина Позднякова