Подполье сообщило об уничтожении иностранных наемников под Николаевом

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Николаевской области российскими военными был нанесен удар по расположению ВСУ, где находились иностранные наемники, ликвидированы свыше 200 человек. Об этом информирует РИА Новости.
«Удар пришелся по расположению военных на базах отдыха в Коблево. Несколько баз разрушено, погибших более двух сотен. Известно, что в Коблево был центр формирования бригад ВСУ. Также там присутствовали иностранные наемники, проводившие обучения высадке десанта на военных резиновых лодках», — рассказал подпольщик.
Он отметил, что на базах видели водные мотоциклы, которые были переделаны под надводные беспилотные аппараты.
Ранее военный эксперт назвал причину, по которой иностранные наёмники продолжают пополнять ряды ВСУ, несмотря на напряжённую ситуацию на линии боевого соприкосновения.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Количество пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область увеличилось. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова