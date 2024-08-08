Обстановка в Курской области и успехи ВС РФ на Покровском направлении: последние новости СВО

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Российские десантники успешно штурмуют ВСУ в Часов Яре, тем временем противник подвозит резервы к Торецку. В Курскую область уже прибыли значительные российские силы, сейчас там ведутся мощные боевые действия с целью полного уничтожения подразделений ВСУ.
Последние новости с полей спецоперации по состоянию на утро 08.08.2024 приводит редакция «Радио 1».
Здесь обстановка остается сложной, противник задействовал более крупные силы, чем это ожидалось. Сейчас нашим военным предстоит стабилизировать фронт и локализовать дальнейшие прорывы ВСУ. Для этих целей в регион прибыли значительные российские силы, в том числе ветераны ЧВК «Вагнер», которые в составе ряда подразделений Минобороны уже приступили к уничтожению врага в Курской области.
Также к работе приступила группа «Аида» СпН «Ахмат» ВС РФ. Российские военкоры ожидают уже в ближайшее время хороших новостей из Курской области.
Тем временем Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщает, что у Коренево был бой с группой ГУР. Противник понес потери убитыми, при этом раненые смогли отойти. Всего за минувшую ночь уничтожено 20 единиц техники.
ВСУ используют танки и артиллерию для нанесения ударов по дорогам и местам, где можно укрыться. В Судже сохраняется тяжелейшая обстановка. Однако противник в город не зашел.
По Сумской области, откуда враг атакует курское приграничье, наносятся массированные удары управляемыми бомбами КАБ.
Здесь продолжаются бои за Желанное. Тут нашим парням удалось зацепиться за восточную окраину. В самом селе противник продолжает обороняться, а российские бойцы пытаются обойти населенный пункт с флангов. По последним данным с мест, армия России полностью освободила Сергеевку и продвинулась в Лисичном и Ивановке. Противник вынужден эту информацию подтвердить.
Туда противник прислал серьезное подкрепление, однако продолжает отступать восточнее Нью-Йорка (Новгородского), а ВС РФ тем временем зачищают северо-восточную часть города. Продолжаются бои в пригороде Торецка, куда уже зашла армия России.
За минувшие сутки ВСУ продолжали атаковать в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы и Волчанск. Штурмы пытались провести малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и бронетехники.
Идут серьезные бои в пригороде Красногоровки. Наши силы выбили противника к Жуковскому водохранилищу, двигаясь в районе реки Лозовая. По последним данным, имеется продвижение российской армии между Красногоровкой и Марьинкой.
Ивановские десантники штурмуют украинские позиции в Часов Яре под огнем артиллерии. Сейчас на Украине про ДНР и сложную для ВСУ там ситуацию подзабыли. Юго-западнее микрорайона «Канал», возле труб канала «Северский Донец — Донбасс», противник оборудовал сеть укрепленных точек, по которым было нанесено огневое поражение. В частности, здесь были расположены опорные пункты и позиции пулеметчиков ВСУ.
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Курская область
Здесь обстановка остается сложной, противник задействовал более крупные силы, чем это ожидалось. Сейчас нашим военным предстоит стабилизировать фронт и локализовать дальнейшие прорывы ВСУ. Для этих целей в регион прибыли значительные российские силы, в том числе ветераны ЧВК «Вагнер», которые в составе ряда подразделений Минобороны уже приступили к уничтожению врага в Курской области.
Также к работе приступила группа «Аида» СпН «Ахмат» ВС РФ. Российские военкоры ожидают уже в ближайшее время хороших новостей из Курской области.
Тем временем Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщает, что у Коренево был бой с группой ГУР. Противник понес потери убитыми, при этом раненые смогли отойти. Всего за минувшую ночь уничтожено 20 единиц техники.
«Двигаясь со стороны села Свердликово, противник направился на Коренево, где располагается железнодорожная станция, через которую ранее ходили поезда на Киев. По состоянию на 4 часа утра по мск российские войска остановили продвижение противника на этом направлении. Понеся потери, ВСУ были вынуждены откатиться», — пишет Telegram-канал «Военная хроника».
ВСУ используют танки и артиллерию для нанесения ударов по дорогам и местам, где можно укрыться. В Судже сохраняется тяжелейшая обстановка. Однако противник в город не зашел.
По Сумской области, откуда враг атакует курское приграничье, наносятся массированные удары управляемыми бомбами КАБ.
Покровское направление
Здесь продолжаются бои за Желанное. Тут нашим парням удалось зацепиться за восточную окраину. В самом селе противник продолжает обороняться, а российские бойцы пытаются обойти населенный пункт с флангов. По последним данным с мест, армия России полностью освободила Сергеевку и продвинулась в Лисичном и Ивановке. Противник вынужден эту информацию подтвердить.
«Войска РФ захватили Сергеевку и продвинулись возле Переездного, Водяного, Новоселовки Первой, Тимофеевки, Лисичного, Гродовки, Новожеланного, Желанного и Ивановки», — сообщил украинский военный паблик Deep State.
Торецкое направление
Туда противник прислал серьезное подкрепление, однако продолжает отступать восточнее Нью-Йорка (Новгородского), а ВС РФ тем временем зачищают северо-восточную часть города. Продолжаются бои в пригороде Торецка, куда уже зашла армия России.
Харьковское направление
За минувшие сутки ВСУ продолжали атаковать в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы и Волчанск. Штурмы пытались провести малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и бронетехники.
«Все попытки ВФУ вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей не увенчались успехом. Прорыва линии обороны не допущено. На данный момент украинские боевики, неся потери, эпизодически продолжают контратакующие действия, но в целом боевые действия носят позиционный характер», — написал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Кураховское направление
Идут серьезные бои в пригороде Красногоровки. Наши силы выбили противника к Жуковскому водохранилищу, двигаясь в районе реки Лозовая. По последним данным, имеется продвижение российской армии между Красногоровкой и Марьинкой.
Часовоярское направление
Ивановские десантники штурмуют украинские позиции в Часов Яре под огнем артиллерии. Сейчас на Украине про ДНР и сложную для ВСУ там ситуацию подзабыли. Юго-западнее микрорайона «Канал», возле труб канала «Северский Донец — Донбасс», противник оборудовал сеть укрепленных точек, по которым было нанесено огневое поражение. В частности, здесь были расположены опорные пункты и позиции пулеметчиков ВСУ.
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Элина Позднякова