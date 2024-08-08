Обстановка в Курской области и успехи ВС РФ на Покровском направлении: последние новости СВО

Российские десантники успешно штурмуют ВСУ в Часов Яре, тем временем противник подвозит резервы к Торецку. В Курскую область уже прибыли значительные российские силы, сейчас там ведутся мощные боевые действия с целью полного уничтожения подразделений ВСУ.