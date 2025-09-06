Достижения.рф

В Лаосе оценили возможность поставок российских нефтепродуктов

Сипхандон: Лаос мог бы наладить поставки нефтепродуктов из России
Фото: istockphoto/PhonlamaiPhoto

Премьер Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости заявил о заинтересованности республики в поставках нефтепродуктов из России.



Беседу он провел на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, который проходит с 3 по 6 сентября. По его словам, Лаос полностью зависит от импорта горюче-смазочных материалов.

Сипхандон отметил, что у РФ много нефти и газа и выразил готовность налаживать поставки в обмен на лаосские полезные ископаемые, которые могли бы понадобиться российской экономике. В числе экспортных позиций он назвал бокситы и калий, используемые при производстве удобрений.

4 сентября на ВЭФ-2025 премьер встретился с президентом Владимиром Путиным; в ходе переговоров Сипхандон передал российскому лидеру привет и пригласил его посетить Лаос в любое удобное для него время.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0