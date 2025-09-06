В Лаосе оценили возможность поставок российских нефтепродуктов

06 сентября 2025, 12:58

Сипхандон: Лаос мог бы наладить поставки нефтепродуктов из России

Фото: istockphoto/PhonlamaiPhoto

Премьер Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости заявил о заинтересованности республики в поставках нефтепродуктов из России.