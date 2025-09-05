Украина прекратит транзит российской нефти и газа в Словакию

05 сентября 2025, 23:25

Фото: Istock/zhengzaishuru

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о прекращении транзита российских нефти и газа через территорию Украины в Словакию. Решение было озвучено после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде 5 сентября 2025 года, сообщает ТАСС.





Во время пресс-конференции по итогам переговоров Зеленский четко обозначил позицию Украины:





«Мы готовы к поставкам газа и нефти в Словакию, если это не российский газ и не российская нефть. На этом точка».