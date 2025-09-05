Украина прекратит транзит российской нефти и газа в Словакию
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о прекращении транзита российских нефти и газа через территорию Украины в Словакию. Решение было озвучено после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде 5 сентября 2025 года, сообщает ТАСС.
Во время пресс-конференции по итогам переговоров Зеленский четко обозначил позицию Украины:
«Мы готовы к поставкам газа и нефти в Словакию, если это не российский газ и не российская нефть. На этом точка».
Это заявление стало ответом на неоднократные атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба», который транспортирует российскую нефть в Словакию и Венгрию через территорию Украины.
Инциденты с нефтепроводом «Дружба» произошли в ночь на 18 августа и 22 августа 2025 года, когда украинские войска атаковали инфраструктурные объекты трубопровода на территории России. Эти атаки привели к временному прекращению поставок нефти и вызвали резкую реакцию со стороны Венгрии и Словакии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что удары Украины по инфраструктуре трубопровода «Дружба» равнозначны нападению на Венгрию и Словакию.
В ответ на эти события правительства Венгрии и Словакии обратились к Еврокомиссии с требованием обеспечить энергетическую безопасность стран ЕС. Поставки по нефтепроводу были восстановлены 28 августа, о чем сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова, выразив надежду на стабильную работу и отсутствие дальнейших атак на энергетическую инфраструктуру.
Словацкий премьер Роберт Фицо, известный своими пророссийскими взглядами, незадолго до встречи с Зеленским встречался с президентом России Владимиром Путиным в Пекине, где обсуждал увеличение импорта российских энергоресурсов. Фицо также пообещал, что Словакия будет голосовать в ЕС против остановки транспортировки нефти и газа из России с 2027 года.