Лайма Вайкуле соберёт на своём фестивале в Юрмале иноагентов и русофобов
Выступившая против России латвийская певица Лайма Вайкуле утвердила список артистов, которые выступят на её фестивале «Рандеву» в Юрмале.
По данным издания KP.ru, из-за низких продаж билетов артистке пришлось позвать российских коллег, но только тех, кто критикует родину и выступает против проведения СВО. В их числе: Семён Слепаков* и Андрей Макаревич*, проживающие в Израиле, группа БИ-2, фронтмен которой Егор Бортник* признан иноагентом. Также будут представлены украинские артисты, тоже открыто выражающие ненависть к россиянам: Потап и Настя Каменский и Верка Сердючка.
Также местные промоутеры сообщают, что в зале будет присутствовать давняя подруга Вайкуле Алла Пугачёва. Однако, вероятнее всего, на сцене она не появится.
Фестиваль «Рандеву» пройдёт с 25 по 27 июля в Юрмале. Впервые он состоялся в 2015 году. Тогда на нём выступили в том числе и патриотически настроенные российские артисты.
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