Покинувший Россию комик Александр Гудков признался в любви Латвии

Александр Гудков (фото: Instagram* @gudokgudok)
Вернувшийся в прошлом году в Россию комик Александр Гудков несколько месяцев назад вновь уехал за границу. Сначала артист пожил в Армении, а сейчас перебрался в Латвию.
В беседе с латышскими журналистами Гудков признался в любви к прибалтийской стране. Комик отметил, что считает латвию местом природной силы и «самым экологичным пауэрбанком». Также артист высоко оценил красоту всего государства.
При этом продолжает Гудков скучать и по России. Шоумен пожаловался на мучающую его ностальгию.
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При этом продолжает Гудков скучать и по России. Шоумен пожаловался на мучающую его ностальгию.
«Вонючая ностальгия меня достала, и я всех достал ею, но ничего не могу поделать, слишком много помню хорошего, среднего и чуть ниже среднего», – заявил Александр, слова которого приводит Telegram-канал «Хуже и не скажешь».Напомним, что в 2022 году Гудков выступил против проведения СВО и покинул Россию. Однако летом 2024 года артист вернулся из-за отсутствия заработков. Узнав о появлении Александра в Москве, общественники поспешили напомнить, как он цинично пародировал хит SHAMAN «Я русский». Также Гудков выступал на концерте в поддержку ВСУ в Латвии и призывал жертвовать деньги Украине.
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Анастасия Чинкова