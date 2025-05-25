«Доказывайте, что вы настроены по-русофобски»: убытки, запрет на въезд в Латвию и ультиматумы Литвы. Кристине Орбакайте — 54 года

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram*@orbakaite_k)
Артистка, чье имя все чаще упоминают в негативном ключе, бывшая любимица публики Кристина Орбакайте сегодня, 25 мая, празднует свой 54-й день рождения. Дочь Аллы Пугачевой давно проживает в Майами и пытается достичь прежней популярности у местной аудитории. О том, как сложилась жизнь у бывшей российской звезды за океаном, читайте в материале «Радио 1».
Звездное детство
Кристина Орбакайте и Алла Пугачёва (Фото: Instagram*@orbakaite_k)
Кристина Орбакайте появилась на свет 25 мая 1971 года в семье певицы Аллы Пугачевой и циркового артиста Миколаса Орбакаса. Молодые родители активно строили карьеру, а воспитанием Кристины занимались бабушки. Ранние годы детства девочки прошли в доме на Балтийском побережье в поселке Швянтой на западе Литвы.
В тот момент, когда Орбакайте было всего четыре года, её родители приняли решение о разводе. После этого ей пришлось оставить курортный посёлок и переехать в Москву, где она начала заниматься музыкой и танцами.
В семь лет она уже появится на телевидении — с песней «Солнышко смеётся» в передаче «Весёлые нотки», а в возрасте 13 лет сыграет главную роль в знаменитой картине Ролана Быкова «Чучело».
Карьера в России
Кристина Орбакайте (Фото: Instagram*@orbakaite_k)
В 1992 году она начала сольную карьеру, выступив с песней «Поговорим» на «Рождественских встречах» Аллы Пугачёвой. Через два года вышел её первый альбом «Верность», а в 1996 году — второй, «Ноль часов ноль минут».
К началу 2000-х Кристина Орбакайте была признана одной из популярнейших певиц России. Однако ее вокал мало чем отличался от других исполнителей, если и не был хуже. Но у Кристины было большое преимущество: ее мама на тот момент уже носила титул Примадонны и имела значительное влияние в мире шоу-бизнеса.
«Понятно, что без Аллы Борисовны просто девушке Кристине Орбакайте было бы сложно обратить на себя внимание, не то что пробиться в шоу-бизнес. Орбакайте была просто артисткой с хорошей хореографической подготовкой, таких много на любом кастинге. В 1990-х таким было очень сложно без связей, без знакомств и денег достичь чего-либо. Да, крыша у нее была хорошая. С ней были готовы работать лучшие мастера, чтобы слепить из Орбакайте хоть что-то», — рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев.
Помимо музыкальной карьеры, Кристина осваивала индустрию кино. Среди ранних работ Орбакайте числятся картины «Виват, гардемарины!», «Гардемарины III», «Благотворительный бал», «Новейшие приключения Буратино».
В 1998 году певица заочно окончила актёрский факультет РАТИ и продолжила активно работать в кино. В настоящий момент ее фильмография насчитывает более 45 проектов, в число которых входят фильмы «Женское счастье», «Родственный обмен», трилогия «Любовь-морковь», «Королевство кривых зеркал», «Бульварное кольцо» и «Я тебя люблю — Je t’aime».
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Миграция в Штаты
Кристина Орбакайте (Фото: Instagram*@orbakaite_k)
Стоит отметить, что Кристина Орбакайте задержалась в России дольше всех из своей семьи. Певица до последнего скрывала свое отношение к СВО и давала концерты для российской публики. В конце 2023 года вокруг Орбакайте начали сгущаться тучи, и её призвали чётко сформулировать гражданскую позицию. Певица отказалась говорить о своей преданности, за что её добавили в чёрные списки и началась череда отмен концертов.
Усиживать на двух стульях к середине 2024 года Кристине было уже не под силу. Тогда она попрощалась с российской аудиторией и переключилась, по примеру молодого мужа Пугачевой, на гастроли по Европе, США и Израилю.
Попытки Орбакайте собрать как можно больше денег с концертов на родине не прошли бесследно. Некоторые страны Европы не захотели принимать у себя певицу, которая еще вчера пела для русских. В отдельных городах не нашлось любителей ее творчества, и продажи билетов были крайне низкими. А Латвия вообще официально отказала Кристине во въезде в страну, объяснив это соображениями безопасности.
А что сейчас?
Кристина Орбакайте (Фото: Instagram*@orbakaite_k)
Концерты Кристины Орбакайте в США по-прежнему не имеют большого спроса. Ей приходится выступать в полупустых залах и снижать цены на билеты. Штаты переполнены бывшими российскими звездами, и все они выступают для русскоговорящей аудитории. Конкуренция артистов за зрителя и залы бешеная.
Сегодня свой день рождения Орбакайте встретила в Эстонии. По плану у певицы вечером концерт в Таллине. Поездка по Европе также предполагала выступления в родной для Кристины Литве. Однако на днях стало известно, премьер-министр страны Гинтаутас Палуцкас пригрозил артистке отменой концертов и предложил высказать ей четкую позицию по спецоперации на Украине.
«Те бывшие русские, которые оказывались в момент серьезных исторических испытаний в странах, враждебных их родине, они были вынуждены постоянно доказывать свою лояльность. Идите теперь ежедневно доказывайте свою лояльность, доказывайте, что вы настроены максимально русофобски. Они будут только вам эту планку поднимать», — прокомментировал ситуацию политолог Армен Гаспарян в эфире ТК НТВ.
Скандальное предложение латвийских властей стало неожиданностью для Орбакайте. Теперь ей придётся отменить свой концерт в Юрмале, который должен был состояться 1 июня. По предварительным оценкам, это приведёт к потере гонорара в размере 10 миллионов рублей.
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