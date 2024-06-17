В Латвии назвали долю русскоязычного населения, поддерживающего Путина

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Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что четверть русскоязычного населения Латвии поддерживает президента Владимира Путина и его политику в отношении Украины. Об этом сообщает Tages-Anzeiger.
По словам президента, власти пытаются наладить контакты с этой частью жителей Латвии. Ринкевичс отметил, что еще четверть русскоязычных граждан Латвии поддерживает Украину.
Уточняется, что оставшаяся часть людей «либо находится в замешательстве, либо не хочет говорить на данную тему». Лидер Латвии заключил, что Рига «пытается наладить контакт с русскоязычным населением».
Однако стоит отметить, что Латвия намерена принудительно выселить из страны более 1,2 тысячи граждан России, которые якобы не урегулировали свой правовой статус.
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Уточняется, что оставшаяся часть людей «либо находится в замешательстве, либо не хочет говорить на данную тему». Лидер Латвии заключил, что Рига «пытается наладить контакт с русскоязычным населением».
Однако стоит отметить, что Латвия намерена принудительно выселить из страны более 1,2 тысячи граждан России, которые якобы не урегулировали свой правовой статус.
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Екатерина Коршунова