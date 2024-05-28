Президент Латвии Ринкевичс не видит причин для отказа от ударов ВСУ по РФ

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Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что не видит причин запрещать Украине наносить удары западным вооружением по территориям России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.
«То, что мы видим, на самом деле является следствием нашей неспособности обеспечить Украину вооружением и введения ограничений на использование этого оружия для нанесения ударов по военным целям в России. Мы не говорим о городах или мирных гражданах, речь идет о законных военных целях», — заявил Ринкевичс.
Он также выразил своё полное согласие со словами генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который ранее неоднократно заявлял о праве Киева бить по российским территориям западным оружием.
По словам лидера Латвии, нет никакой причины не разрешать Киеву эффективно использовать полученное вооружение против РФ.
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Элина Позднякова