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В Латвии признали страшную правду о территориях Украины

Глава ВВС Латвии: Киеву придётся отдать территории ради государственности
06 мая 2024, 14:37
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Украине, возможно, придется пожертвовать частью своих территорий ради сохранения государственности. Такое предположение сделал командующий военно-воздушными силами Латвии Виестурс Масулис, его слова передаёт Berliner Zeitung.
«Финляндия (по итогам войны с СССР в 1939-1940 годах - ред.) потеряла части своей территории, но взамен получила свободу. Это только мое личное мнение, а не мнение наших вооруженных сил», — отметил Масулис.

При этом он подчеркнул, что подобное развитие событий может произойти и на Украине.



Ранее американский дипломат Час Фриман заявил, что к власти на Украине может прийти новое правительство, которое будет готово к диалогу с Россией. Также Фридман заявил о необходимости отмены запрета на проведение переговоров, который был введён Зеленским, и указал на то, что украинская армия вряд ли продержится до ноября текущего года.

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«Проверенное лицо»: Стало известно, кто придёт на смену Зеленскому
Политолог Кошкин: пост Зеленского может занять Порошенко
06 мая 2024, 15:08

США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому, заявили в пресс-бюро СВР. По сообщению ведомства, уже установлены контакты с лидером партии "Европейская солидарность" Порошенко и мэром Киева Кличко, ведётся работа с Ермаком, Залужным и Разумковым. Легитимность Зеленского на посту президента после истечения пятилетнего срока полномочий 20 мая полностью утрачивается.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Радио 1» рассказал, кто может занять пост Зеленского после окончания срока его полномочий.

«США настаивают, что Украина — это демократическая страна, то есть легитимность Зеленского заканчивается 21 мая, и он должен в соответствии с какими-то демократическими принципами, которые диктуют только США, покинуть этот пост. За две недели никто не подготовит выборы в стране. Будет какой-то необычный для всего мира ход, который в Вашингтоне назовут демократическим. Будет другое лицо, которое в нынешних условиях сможет стать лицом обновления парадигмы и займет пост Зеленского. Будет какое-то новое лицо? — очень сложно, потому что страна воюет. Проверенное лицо — Порошенко — да, с ним могут вести переговоры. Не исключаю, что такое будет», — поделился собеседник.

По словам эксперта, Зеленский после президентства не согласится выполняться чьи-то указания, потому что знает, что по его вине «страна идёт под откос». В лучшем случае он выбьет возможность отдыхать на своей вилле в Великобритании, то есть он уйдет, и все про него забудут через несколько месяцев, заключил Андрей Кошкин.

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Бельгия инициировала обсуждение санкций против Израиля
Премьер де Кроо: Бельгия инициировала обсуждение торговых санкций против Израиля
06 мая 2024, 15:03

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Бельгия инициировала обсуждение в Евросоюзе торговых санкций против Израиля. Об этом заявил премьер-министр страны Александр де Кроо, передает Le Soir.
По словам политика, власти Бельгии несколько недель назад решили ввести торговые санкции против Израиля. Де Кроо отметил, что, если санкции будут введены только Бельгией, то это приведет лишь к изменению торговых путей, поэтому обсуждение происходит на уровне стран Европейского союза.

Премьер добавил, что европейское объединение заключило соглашение об ассоциации с Израилем, содержащее условия, которые связаны с правами человека.

Ранее сообщалось, что 2 мая Турция приостановила все торговые отношения с Израилем. При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара больше не поддерживает интенсивные торговые отношения с Тель-Авивом.

Напомним, в прошлом месяце постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания организации сообщил, что Совет Безопасности ООН должен рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Израиля из-за невыполнения резолюций СБ.

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#соглашение
#политика
#турция
#отношения
#оон
#израиль
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МИД Германии отозвал посла из Москвы для консультаций из-за обвинений в адрес РФ
06 мая 2024, 14:47

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

МИД Германии отозвало для консультаций своего посла в России Александра Ламбсдорффа в связи с обвинениями в адрес РФ в предполагаемых кибератаках. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Катрин Дешауэр.
Она подчеркнула, что было принято решение отозвать посла для обсуждения актуальных вопросов. Он проведёт в Германии неделю, после чего вернётся в Россию.

На сайте немецкого внешнеполитического ведомства опубликован доклад, согласно которому кибергруппа АТР28 якобы на протяжении довольного долго периода использовала неизвестную в то время критическую уязвимость в системе безопасности Microsoft Outlook, скомпрометировав тем самым несколько аккаунтов электронной почты правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

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#мид
#германия
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#посол
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В Госдуме раскрыли, когда будет утверждена кандидатура премьер-министра России
Депутат Мажуга: кандидатуру премьера-министра утвердят 10 мая
06 мая 2024, 14:16

Фото: iStock/Oleg Elkov

Кандидатуру премьер-министра России утвердят в ходе пленарного заседания Госдумы 10 мая. Об этом сообщил депутат Александр Мажуга в своём Telegram-канале.
Отмечается, что 10 мая в нижней палате парламента состоится дополнительное пленарное заседание, на котором будет утверждена кандидатура председателя правительства.

Напомним, что инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая. В этот день нынешнее правительство оставит свои полномочия, после чего начнётся процедура формирования нового кабинета министров. В новых нормах Конституции РФ прописано, что председателя правительства, его заместителей и министров должна утверждать Госдума, а руководителей министерств – президент после консультаций с Советом Федерации.

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#премьер-министр
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#госдума
#правительство
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Кремль отреагировал на информацию о желании США сменить Зеленского
Песков заявил о преждевременности разговоров о новом лидере Украины
06 мая 2024, 13:15

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время рано комментировать информацию об усилиях США по поиску замены президента Украины Владимира Зеленского. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
Песков предложил обратиться за дополнительными комментариями по данному вопросу к «коллегам из Службы внешней разведки».

Напомним, недавно в СВР сообщили о том, что Вашингтон ведет переговоры по возможной смене Владимира Зеленского на посту президента Украины. Поскольку Зеленский начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» украинцев.

Уточняется, что СВР налаживает контакты с Петром Порошенко, Виталием Кличко, Андреем Ермаком и Валерием Залужным.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» рассказал, что ожидает Зеленского после истечения срока его президентских полномочий. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#переговоры
#украина
#президент
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Пашинян не приедет на инаугурацию Путина
06 мая 2024, 13:07

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян.
Журналисты задали ему вопрос о визите Пашиняна в Москву для участия в инаугурации. Симонян ответил, что такой поездки не будет.

Ранее Пашинян во время общения с прессой заявил, что не выступает против рабочей встречи с российским президентом представителями власти РФ. Он подчеркнул, что планы не проводить встречу в настоящее время отсутствуют, однако точно не известно, когда состояться эти деловые беседы.

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#никол пашинян
#армения
#владимир путин
#россия
#политика
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Британия бьет тревогу из-за учений РФ с ядерным оружием
06 мая 2024, 13:02

Фото: iStock/vadimrysev

Россия готовится к учениям по применению нестратегического ядерного оружия из-за провокаций Запада.
Об этом пишет британская газета Daily Mail. По данным издания, причиной могло послужить заявления президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона.

Ранее Макрон пообещал при необходимости отправить на Украину войска, а глава Кэмерон сообщил, что Украина якобы имеет право наносить удары по РФ оружием, поставляемым Лондоном.

В понедельник в Минобороны России заявили, что президент России Владимир Путин поручил провести подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Они пройдут в ближайшее время. В них задействуют авиацию и флот.

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#франция
#великобритания
#ядерное оружие
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В Госдуме приняли поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах
06 мая 2024, 12:52

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума в ходе пленарного заседания приняла поправки, запрещающие иноагентам принимать участие в выборах всех уровней.
Отмечается, что поправки внесены ко второму чтению законопроекта о недопуске к участию в выборах россиян, которые подали документы с ошибками и опетчатками.

Из текста поправок следует, что в случае проведения выборов кандидат должен к моменту предоставления документов, необходимых для его регистрации, прекратить статус иноагента.

Такие меры будут действовать при проведении выборов в федеральные и региональные органы государственной власти, органы публичной власти и органы местного самоуправления.

Кроме того, указывается, что полномочия иноагентов в органах власти завершатся спустя 180 дней после вступления закона в силу, если к этому моменту из не исключат из соответствующего перечня.

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#госдума
#поправки
#закон
#иностранный агент
#выборы
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Песков объяснил розыск Порошенко и Зеленского
Песков: Зеленского и Порошенко объявили в розыск из-за преступлений Киева
06 мая 2024, 12:47

Фото: сайт Кремля

МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главу государства Владимира Зеленского в рамках расследования преступлений киевского режима. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что ряд российских ведомств активно занимается расследованием преступлений киевского режима. По данному делу имеется большой массив информации.

В рамках этих расследований было принято решение объявить в розыск нескольких украинских политиков, включая Порошенко и Зеленского.

Ранее МВД России сообщило об объявлении в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко. Он разыскивается по уголовной статье, содержание которой не приводится. Позднее было заведено уголовное дело в отношении нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Его также также объявили в розыск, однако неизвестно, по какой статье Уголовного кодекса РФ.

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#розыск
#владимир зеленский
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