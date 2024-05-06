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Украине, возможно, придется пожертвовать частью своих территорий ради сохранения государственности. Такое предположение сделал командующий военно-воздушными силами Латвии Виестурс Масулис, его слова передаёт Berliner Zeitung.
«Финляндия (по итогам войны с СССР в 1939-1940 годах - ред.) потеряла части своей территории, но взамен получила свободу. Это только мое личное мнение, а не мнение наших вооруженных сил», — отметил Масулис.
При этом он подчеркнул, что подобное развитие событий может произойти и на Украине.
Ранее американский дипломат Час Фриман заявил, что к власти на Украине может прийти новое правительство, которое будет готово к диалогу с Россией. Также Фридман заявил о необходимости отмены запрета на проведение переговоров, который был введён Зеленским, и указал на то, что украинская армия вряд ли продержится до ноября текущего года.
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Элина Позднякова