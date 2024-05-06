США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому, заявили в пресс-бюро СВР. По сообщению ведомства, уже установлены контакты с лидером партии "Европейская солидарность" Порошенко и мэром Киева Кличко, ведётся работа с Ермаком, Залужным и Разумковым. Легитимность Зеленского на посту президента после истечения пятилетнего срока полномочий 20 мая полностью утрачивается.