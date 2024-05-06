Америка активизировала усилия по поиску альтернативы Зеленскому

Штаты активизировали усилия по поиску альтернативы президента Украины.
Об этом сообщила Служба внешней разведки РФ. Там ищут замену Владимиру Зеленскому. По их мнению,
президент Незалежной начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» украинцев.
Также там считают, что легитимность Зеленского полностью утрачивается. По этой причине Вашингтон уже ведет контакты с Петром Порошенко, Виталием Кличко, Андреем Ермаком и Валерием Залужным на предмет смены украинского президента.
Ранее Зеленский заявил, что страна находится перед новым этапом конфликта с Россией, так как российская армия планирует расширить наступательные действия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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президент Незалежной начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» украинцев.
Также там считают, что легитимность Зеленского полностью утрачивается. По этой причине Вашингтон уже ведет контакты с Петром Порошенко, Виталием Кличко, Андреем Ермаком и Валерием Залужным на предмет смены украинского президента.
Ранее Зеленский заявил, что страна находится перед новым этапом конфликта с Россией, так как российская армия планирует расширить наступательные действия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева