Фото: istockphoto/william87
Дальнобойные вооружения для ударов по российским территориям призвала передать киевскому режиму глава латвийского МИДа Байба Браже. Она оставила публикацию об этом в соцсетях.
«…Украине нужны дальнобойные средства поражения, точечные удары, нацеливание и отсутствие ограничений на их использование», — сказано в посте.Ранее в Пентагоне заявляли, что Вашингтон не намерен снять ограничительные меры для ВСУ по нанесению ударов оружием США вглубь РФ.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, украинские неонацисты уже бьют западным оружием по территории Донбасса и Новороссии.
Глава киевского режима Владимир Зеленский периодически обращается к коллективному Западу для снятия вышеуказанных ограничений.
Читайте также:
Директор МАГАТЭ пересек линию соприкосновения в направлении ЗАЭС
Песков объяснил, почему Шойгу не сопровождал Путина в Туве
Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке
Никита Кротов