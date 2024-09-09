В Латвии заявили, что упавший беспилотник прилетел из Белоруссии

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Упавший в Латвии беспилотник прилетел из Белоруссии, сообщил командующий латвийской армией Леонид Калниньш в ходе пресс-конференции, которая транслировалась порталом TVnet.
Отмечается, что дрон влетел в воздушное пространство Латвии из Белоруссии. Командованию была предоставлена детальная информация от иностранных партнёров по НАТО. После анализа этих данных было вычислено, что беспилотник не был намеренно нацелен на Латвию.
Калниньш подчеркнул, что открытой эскалации не наблюдается.
Днём ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что российский беспилотник якобы упал на территории страны в субботу. После этого власти приступили к расследованию инцидента. В МИД страны был вызван временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин.
Также глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс заявил об усилении сил ПВО на восточной границе после этого случая.
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Калниньш подчеркнул, что открытой эскалации не наблюдается.
Днём ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что российский беспилотник якобы упал на территории страны в субботу. После этого власти приступили к расследованию инцидента. В МИД страны был вызван временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин.
Также глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс заявил об усилении сил ПВО на восточной границе после этого случая.
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Анастасия Чинкова