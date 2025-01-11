В Литве грянул скандал из-за празднующего 9 Мая заместителя министра финансов

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В Литве разразился нешуточный скандал. Причиной стала позиция заместителя министра финансов страны Валентина Гаврилова, который каждый год празднует День Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее замминистра ежегодно поздравлял своих подписчиков в социальных сетях с праздником 9 Мая, отмечая, что этот день важен для его семьи, так как его предки сражались против фашизма, напоминает LRT. По словам Гаврилова, необходимо чтить и проявлять уважение «к памяти дедов и других родственников».
Такая позиция не встретила понимания в литовских политических и государственных кругах. В офисе президента Литвы осудили поведение заместителя главы министерства финансов, а глава государства Гитанас Науседа через своих советников выразил мнение, что личная позиция Гаврилова в свете занимаемой им должности является «непонятной и неприемлемой».
Бывший министр культуры, депутат Сейма Симонас Кайрис назвал поведение замминистра проявлением «бытового советизма». Не поддержали Гаврилова и представители Социал-демократической партии, членом которой он является. Они предложили однопартийцу уйти в отставку либо прекратить праздновать 9 Мая.
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Такая позиция не встретила понимания в литовских политических и государственных кругах. В офисе президента Литвы осудили поведение заместителя главы министерства финансов, а глава государства Гитанас Науседа через своих советников выразил мнение, что личная позиция Гаврилова в свете занимаемой им должности является «непонятной и неприемлемой».
Бывший министр культуры, депутат Сейма Симонас Кайрис назвал поведение замминистра проявлением «бытового советизма». Не поддержали Гаврилова и представители Социал-демократической партии, членом которой он является. Они предложили однопартийцу уйти в отставку либо прекратить праздновать 9 Мая.
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Александр Бойцов