Из-за урагана в Финляндии в 16 тыс. домах пропало электричество

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В Финляндии в пятницу прошёл ураган «Лили», который повалил две опоры высоковольтных линий электропередачи, в результате чего без электричества остались 16 тысяч домов, информирует компания Fingrid.
Линии электропередачи опрокинулись на находящуюся рядом дорогу, на восстановление которых потребуется около недели. Электричество отключили в регионе Варсинайс-Суоми, а также в провинциях Похьянмаа и Сатакунта.
ЛЭП снесло во время мощного ветра, порывы которого достигали 33,5 метров в секунду. Шторм «Лили» — первый зарегистрированный в стране ураган. К этой группе относят только те ветра, скорость которых больше 33 метров в секунду.
Из-за урагана почти 16 тысяч домов и 67 тысяч местных жителей остались без электричества. В спасательные службы также поступило более ста срочных вызовов.
Ранее Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC) сообщил о формировании урагана «Оскар» в Атлантическом океане.
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ЛЭП снесло во время мощного ветра, порывы которого достигали 33,5 метров в секунду. Шторм «Лили» — первый зарегистрированный в стране ураган. К этой группе относят только те ветра, скорость которых больше 33 метров в секунду.
Из-за урагана почти 16 тысяч домов и 67 тысяч местных жителей остались без электричества. В спасательные службы также поступило более ста срочных вызовов.
Ранее Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC) сообщил о формировании урагана «Оскар» в Атлантическом океане.
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Ольга Енгалычева