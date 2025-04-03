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В Литве обвинили Россию в пропаже американских военных

Фото: iStock/dangutsu

Фото: iStock/dangutsu

Россию обвиняют в том, что американские военные утонули в литовских болотах. Соответствующий материал опубликовало местное издание «Delfi Литва».
Издание уточняет, что солдаты прибыли из США и должны были в итоге оказаться на полигоне в Пабраде только из-за того, что президент России Владимир Путин решил «запугать всю Европу». Если бы этого не произошло, трагедии можно было бы избежать.

Статья посвящена сбору пожертвований для семей погибших военных. Мало того, что автор публикации попытался обвинить Россию в пропаже военных ВС США, так ещё и назвал «прокремлёвскими» аккаунты, которые критиковали инициативу благотворительности.

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В ООН указали на важность соблюдения закона в деле главы Гагаузии Гуцул
03 апреля 2025, 23:19

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Организация Объединенных Наций (ООН) призвала к соблюдению правовых норм в связи с арестом главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Об этом 3 апреля заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Он указал, что ООН внимательно следит за ситуацией и призывает все стороны к избежанию действий, которые могут повысить напряженность.

«Мы в курсе сообщений о содержании Гуцул под стражей. Мы не в состоянии комментировать ведущееся внутри страны делопроизводство, но отмечаем важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона», — передает его слова РИА Новости.
Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева после включения в список лиц, которым запрещен выезд из Молдавии. 28 марта суд арестовал ее на 20 суток. На следующий день вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал неправовым и политизированным арест главы Гагаузии.

Евгения Гуцул обратилась 2 апреля к генсеку ООН Антониу Гутерришу, заявив, что власти Молдавии используют судебную систему для подрыва автономии региона.

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#оон
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«Что-то делается»: в окружении Зеленского рассказали о подготовке к выборам
Окружение Зеленского отрицает подготовку к президентским выборам
03 апреля 2025, 20:18

Фото: iStock/twinsterphoto

Команда Владимира Зеленского не занимается активной подготовкой к проведению выборов на Украине. Окружение политика отрицает организацию предвыборной кампании, пишут местные СМИ.
Один из членов команды Зеленского подчеркнул, что в настоящее время не производится никаких системных шагов, поскольку нет человека, который собирал бы штабы или большие рабочие группы и говорил бы, что необходимо делать, то есть, руководил бы всем процессом.

При этом самому главе киевского режима пока совершенно не до этого, поэтому «что-то делается», но назвать это реальной подготовкой нельзя.

Журналисты также отметили, что власти Украины сейчас не столько готовятся к выборам, сколько ищут для них «гранд-нарратив». При этом подчёркивается, что в офисе президента намерены создать для Зеленского возможность комфортно баллотироваться на будущих выборах и победить на них. Однако пока неизвестно, воспользуется ли он такой возможностью.

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#украина
#выборы
#владимир зеленский
#журналисты
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#политика
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Отца иноагента Волкова* подозревают в финансировании ФБК**
Отца Волкова* подозревают в финансировании ФБК**, возбуждено уголовное дело
03 апреля 2025, 18:55

Фото: iStock/Akintevs

Уголовное дело о финансировании экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) ** возбуждено в отношении задержанного в Екатеринбурге отца иноагента Леонида Волкова*.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, Волков-старший был задержан утром 1 апреля в столице Урала по подозрению в финансировании ФБК**.

Ранее в доме родителей бывшего главы ФБК** Леонида Волкова* проводили обыск.

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* признан иноагентом.
** — организация признана экстремистской и запрещена в России.
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В Госдуме назвали основные блоки вопросов на переговорах РФ и США
Депутат Новиков: на переговорах РФ и США обсудят дипломатию и экономику
03 апреля 2025, 18:16

Фото: iStock/vchal

Во время переговоров в Вашингтоне делегации РФ и США должны будут решить два блока основных вопросов — дипломатию и экономику. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. По его словам, для решения второго блока вопросов кандидатура главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева подходит как нельзя лучше.
«Первый блок проблем связан с дипломатическим контуром, с необходимостью восстановить нормальную работу представительств, коммуникацию, обмен информацией, без этого трудно выходить на системную, стабильную совместную работу. Дипломаты по своей линии эту часть проблем уже обсудили и готовы обсуждать их дальше», — пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем политолог и экономист Игбал Гулиев предрек наступление нового газового кризиса в Европе. В разговоре с «Известиями» эксперт отметил, что к этому может привести низкий уровень запасов газа в ЕС, геополитические сложности и конкуренция в сфере поставок СПГ. По его словам, сейчас заполнена лишь треть подземных хранилищ газа.
«Брюссель ожидал более тесной координации с Вашингтоном, но сейчас контакты идут скорее на двустороннем уровне. <…> Ситуация в дальнейшем будет непростой. Хотя резкого роста цен пока не ожидается, не исключено, что Европа может погрязнуть в очередной газовой кризис», — указал специалист.
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Раскрыто, как новые пошлины Трампа отразятся на экономике России
Экономист Беляев: новые пошлины Трампа могут быть полезны России
03 апреля 2025, 18:09

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Новые пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп, могут быть полезны России, так как попавшие под них страны будут искать новые рынки сбыта. Об этом заявил экономист Михаил Беляев. По его словам, по РФ же американские пошлины никак не ударят.
«Естественно, если возникают какие-то сложности в торговле и экономических связях с одним партнером, тогда начинаются поиски кого-то другого, более удобного и комфортного для продолжения и осуществления экономических связей. Конечно, они могут и наверняка будут рассматривать Россию. <…> Полного автоматизма и замещения не будет. Но в какой-то части это произойдет», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время политолог Антон Орлов объяснил, чем обернется для Финляндии ее одностороннее решение закрыть границу с Россией. В разговоре с RT аналитик указал, что возобновление отношений легко может привести к тысячам исков от граждан и бизнеса, которые понесли убытки и потерпели неудобства из-за решения финских властей.
«У кого-то пострадал семейный бизнес, многие были вынуждены каким-то способом оплачивать коммунальные услуги за жилье, которым они не могут пользоваться, в том числе в коммерческих целях. <…> Это могут быть суды в самой Финляндии или иные международные суды. И скорее всего, Хельсинки нехотя придется удовлетворять вердикты о компенсации», — поделился он.
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