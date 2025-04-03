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Россию обвиняют в том, что американские военные утонули в литовских болотах. Соответствующий материал опубликовало местное издание «Delfi Литва».
Издание уточняет, что солдаты прибыли из США и должны были в итоге оказаться на полигоне в Пабраде только из-за того, что президент России Владимир Путин решил «запугать всю Европу». Если бы этого не произошло, трагедии можно было бы избежать.
Статья посвящена сбору пожертвований для семей погибших военных. Мало того, что автор публикации попытался обвинить Россию в пропаже военных ВС США, так ещё и назвал «прокремлёвскими» аккаунты, которые критиковали инициативу благотворительности.
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Статья посвящена сбору пожертвований для семей погибших военных. Мало того, что автор публикации попытался обвинить Россию в пропаже военных ВС США, так ещё и назвал «прокремлёвскими» аккаунты, которые критиковали инициативу благотворительности.
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Анастасия Чинкова