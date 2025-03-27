В НАТО извинились за поспешное сообщение о гибели четырех военных США в Литве

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Генсек североальянса Марк Рютте принес извинения за преждевременное сообщение про гибель четырех солдат США в Литве, поиски военнослужащих продолжаются. Об этом проинформировала пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт в четверг, 27 марта.
«Мы сожалеем о любой путанице, связанной с замечаниями генерального секретаря НАТО Марка Рютте, сделанными сегодня по этому поводу», — прокомментировала Харт в соцсетях.Она добавила, что генсек организации сослался на информацию СМИ. Формально Рютте «не подтвердил судьбу пропавших, которая до сих пор неизвестна», заключила Харт. Накануне были сообщения о гибели четверых солдат США на тактических учениях на центральном армейском полигоне страны в Пабраде. Официально смерть военных не подтверждали.
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