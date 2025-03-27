В НАТО извинились за поспешное сообщение о гибели четырех военных США в Литве

Личные данные высокопоставленных представителей администрации президента США Дональда Трампа, включая помощника по национальной безопасности Майка Уолтца и главу разведки Тулси Габбард, оказались в открытом доступе в интернете. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на собственное расследование.