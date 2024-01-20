Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Литве предложили занимать у граждан деньги на оборонные нужды

В Литве предложили занимать у граждан деньги на оборонные нужды

Глава Минэкономики Литвы предложила занимать у граждан деньги на оборонные нужды
20 января 2024, 15:27
Фото: iStock/PAVEL IARUNICHEV

Фото: iStock/PAVEL IARUNICHEV

Министр экономики Литвы Аушрине Армонайте заявила, что накопления граждан могут стать источником для финансирования оборонных нужд страны. Об этом она заявила в ходе беседы с LRT.
По её словам, литовское правительство намерено увеличить расходы на оборонный сектор до 3% от ВВП. Для того, чтобы реализовать это, в ход могут пойти займы у граждан государства.

Армонайте заявила, что большое количество литовцев имеют крупные накопления, которые лучше потратить на танк, чем хранить «в носке».


Глава экономического ведомства также добавила, что проценты по таким кредитам вряд ли будут высокими, однако власти Литвы надеются на понимание со стороны населения.

Читайте также:

Эстония, Литва и Латвия возведут сотни бункеров на границе с Россией

Глава МИД Литвы заявил, что считает часы до новой эскалации со стороны России

Минобороны Литвы: Россия не будет наступать на НАТО из-за конфликта на Украине
#литва
#оборона
#жители
#деньги
#займ
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ещё одна страна объявила о блокировке членства Украины в НАТО
Премьер Словакии Фицо заявил, что будет блокировать членство Украины в НАТО
20 января 2024, 16:35

Фото: iStock/Derek Brumby

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что на предстоящей встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем объявит ему о блокировке членства Украины в НАТО. Об этом он рассказал в эфире телеканала RTVS.
Встреча политиков состоится 24 января в украинском Ужгороде.

Фицо подчеркнул, что Словакия согласна лишь на предоставление гуманитарной помощи, отметив, что Украина не получит никакого вооружения. Такое решение связано с позицией Словакии, которая не совпадает с мнением других европейских политиков.

Также премьер государства подчеркнул, что намерен воспользоваться правом вето и блокировать членство Украины в Североатлантическом альянсе. Он объяснил это тем, что в случае вступления страны в него, значительно возрастёт угроза начала Третьей мировой войны.

Ранее правительство Словакии приняло решение отказаться от поставок вооружения Украине, отдав предпочтение гуманитарным грузам. В связи с этим, Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства о предоставлении Украине помощи в размере 40,3 миллионов евро. Это был бы 14-й пакет помощи Киеву от Словакии.

Читайте также:

Из-за помощи Украине Словакия лишилась ПВО и боевой авиации

В Германии заявили о планах НАТО заблокировать вступление Украины

Во Франции рассматривают возможность выхода из НАТО из-за решения по России
#словакия
#украина
#нато
#правительство
#гуманитарная помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский решил уволить главкома ВСУ Залужного
Владимир Зеленский принял решение уволить главкома ВСУ Валерия Залужного
20 января 2024, 16:24

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщили украинские СМИ.
Отмечается, что Залужного собираются снять с занимаемой должности без предоставления места в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Кроме того, президент страны принял решение уволить начальника Генштаба Сергея Шапталу и командующего Объединённых сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

На Украине подозревают, что увольнение Наева будет реализовано по статье. При этом, не исключено, что такое распоряжение было дано западными партнёрами.

Предполагается, что место Залужного замёт нынешний глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Однако он категорически отказывается от смены занимаемой должности.

Читайте также:

Bloomberg: Конфликт Зеленского и Залужного беспокоит чиновников из США

Telegraph: Самоуверенность Зеленского усилила раскол с Залужным

В Великобритании заявили об истерике Залужного из-за ударов ВС РФ
#украина
#владимир зеленский
#валерий залужный
#увольнение
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова дополнила слова Ермака об успешности контрнаступления ВСУ
Захарова заявила, что украинское контрнаступление успешно для России
20 января 2024, 15:16

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Контрнаступление ВСУ было успешным для России. Такое заявление в своём Telegram-канале сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью испанскому изданию El Mundo заявил, что считает контрнаступление украинской армии успешным. Также он упрекнул западных союзников в недостаточных поставках вооружения для ВСУ.

Захарова, в свою очередь, написала, что Ермак не договорил фразу до конца. По её словам она должна звучать как: «контрнаступление ВСУ довольно успешное», но «для России».

Читайте также:

Ермак упрекает Запад и считает украинское контрнаступление «успешным»

Захарова: Запад отошёл от лозунга о «стратегическом поражении» России

В Госдуме раскритиковали идею ставить на учёт украинцев с гражданством России
#мид рф
#мария захарова
#контрнаступление
#всу
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Белоруссии Лукашенко получил травму, когда колол дрова
20 января 2024, 14:19

Фото: istockphoto/Natalia Kokhanova

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вынужден пропустить матч своей хоккейной команды в республиканской лиге 20 января. Соперником «Команды Первого» будет команда Могилевской области.
Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого».

Во время рабочего визита на белорусско-китайское предприятие «Белджи» Лукашенко признался, что травмировался во время колки дров. Лукашенко рассказал, что во время рубки ему на ступню свалилась 80-килограммовая колодка.

«Ходил-ходил — вроде ничего, а потом...», —рассказал президент Александр Лукашенко.
Ранее сообщалось, что у белорусского президента Александра Лукашенко дома живет хамелеон Жорик. Об этом пишет Telegram-канал «Пул первого».

«Уже 2,5 года у президента дома живет маленький дракончик — хамелеон Жорик!», - сказано в посте.
По китайскому календарю 2024 год пройдёт под покровительством дракона. Также у Александра Лукашенко живет шпиц Умка.

Читайте также:

Стало известно, какие питомцы живут у Лукашенко дома

Лукашенко на примере «Макдональдс» рассказал об импортозамещении в Белоруссии

Посол Барбин: Фареры дискриминируют российских рыбаков
#белоруссия
#хоккей
#александр лукашенко
#президент
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова: Запад отошёл от лозунга о «стратегическом поражении» России
20 января 2024, 13:22

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Западные государства отошли от лозунга о нанесении «стратегического поражения» России. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, теперь от западных политиков всё чаще звучат речи о том, что России не дадут победить.

Захарова добавила, что пиарщики западных стран, скорее всего, сейчас работают над формулировкой следующего лозунга, с учётом существующих реалий.

Ранее телеканал CNN сообщал, что российско-украинский конфликт может продлиться ещё от двух до пяти лет. При этом в 2025 году ожидается второе контрнаступление Вооружённых сил Украины.

Читайте также:

Захарова ответила Макрону после его слов о недопустимости победы России

Захарова иронично отозвалась о «секретном плане» бундесвера по столкновению с РФ

Конгрессвумен Грин: Зеленский просит мира, но США требуют продолжения конфликта
#мария захарова
#мид рф
#россия
#сша
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Правительство РФ одобрило запрет на вылов рыбы Великобританией в Баренцевом море
20 января 2024, 13:08

Фото: iStock/taylanibrahim

Правительство России одобрило расторжение соглашения о ведении рыбного промысла Великобританией в водах Баренцева моря. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Решением правительства было осуществлено расторжение соглашения между Россией (Советским Союзом), Великобританией и Северной Ирландией от 1956 года.

Ранее издание Daily Mail сообщало, что после введения запрета на рыболовство в российских территориальных водах, Великобритания может лишиться национального блюда фиш-энд-чипс, которое готовится из пикши и трески.

Власти Великобритании выразили обеспокоенность тем, что Россия может начать использовать военный флот для разгона британских рыболовецких судов.

Читайте также:

В Великобритании обеспокоены, что Путин объявит им «рыбную войну»

Россия запретит Великобритании рыбачить в Баренцевом море

The Times: британская армия через 10 лет может сократиться на треть
#россия
#великобритания
#правительство
#запрет
#рыба
#море
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Машков рассказал о содержании обращений граждан в приёмные кандидата Путина
Машков: более 12 тысяч обращений получили общественные приёмные кандидата Путина
20 января 2024, 12:15

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Более 12 тысяч обращений поступило в общественные приёмные кандидата в президенты России Владимира Путина. Об этом сообщил сопредседатель штаба, актёр и режиссёр Владимир Машков.
По его словам, на первом месте среди всех обращений – пожелания удачи, а также слова поддержки Владимиру Путину.

Ещё один сопредседатель штаба, главный врач Московской городской больницы №52 Марьяна Лысенко подчеркнула, что большая часть людей, которые приходят в штаб, не высказывают жалобы, а выражают поддержку кандидату.

Также она добавила, что поступают обращения, затрагивающие вопросы мер социальной поддержки, а также вопросы сферы ЖКХ.

Читайте также:

В общественную приёмную Путина поступили две инициативы от жителей Подмосковья

Путин провёл первое мероприятие в качестве кандидата в президенты России

В России узнали об уровне доверия жителей Путину
#владимир путин
#россияне
#обращения
#кандидаты
#выборы
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Конгрессвумен Грин: Зеленский просит мира, но США требуют продолжения конфликта
20 января 2024, 11:55

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Президент Украины Владимир Зеленский желает провести мирные переговоры с Россией, однако США требуют продолжения конфликта. Такое мнение выразила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.
В соцсети X она написала о том, что Зеленский на форуме в Давосе просил о проведении переговоров, а представители Вашингтона, наоборот, пытаются выбить дополнительное финансирование Киева на 60 миллиардов долларов.

По словам Грин, такие действия американских властей глупы, а сам конфликт уже давно превратился в войну США. Конгрессвумен призвала немедленно прекратить финансирование Украины.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис также заявил о важности прекращения финансирования Киева и перехода к мирным переговорам.

Читайте также:

Байдену сообщили о скором проигрыше Украины, лишившейся помощи США

Байден надеется на сделку по защите границы и помощи Украине

В США заговорили о мирных переговорах России и Украины
#сша
#украина
#переговоры
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
The Times: британская армия через 10 лет может сократиться на треть
20 января 2024, 11:26

Фото: istockphoto/ikholwadia

Издание The Times сообщает, что к 2026 году в вооруженных силах королевства служить будут 68 тысяч человек.
Численность Сухопутных сил Великобритании через 10 лет, возможно, сократиться почти на треть.

В том случае, если сохранятся нынешние темпы сокращения численности армии, к 2026 году служить будут не 76 тысяч человек, а 68 тысяч. Это меньше личного состава Сил спецназначения ВС США. Ещё спустя 10 лет в британской армии останется только 52 тысячи человек.

Союзники обратили внимание на неспособность королевства укомплектовать полноценную бригаду, в случае необходимости, и на изношенность военной техники.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что в данный момент не ведутся обсуждения об отправке в страну иностранных военных. Об этом он сообщил в интервью газете Bild. Он отметил, что Украина согласна на любую помощь, однако отправка военных из других стран пока не рассматривается.

Читайте также:

Мобилизованный морпех ВС РФ вспомнил рукопашный бой с бойцом ВСУ

На Украине оценили возможность отправки в страну иностранных военных

Немецкий журналист Ронцхаймер: ВСУ находятся в патовой ситуации
#великобритания
#новости
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф