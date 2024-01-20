В Литве предложили занимать у граждан деньги на оборонные нужды

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Министр экономики Литвы Аушрине Армонайте заявила, что накопления граждан могут стать источником для финансирования оборонных нужд страны. Об этом она заявила в ходе беседы с LRT.
По её словам, литовское правительство намерено увеличить расходы на оборонный сектор до 3% от ВВП. Для того, чтобы реализовать это, в ход могут пойти займы у граждан государства.
Армонайте заявила, что большое количество литовцев имеют крупные накопления, которые лучше потратить на танк, чем хранить «в носке».
Глава экономического ведомства также добавила, что проценты по таким кредитам вряд ли будут высокими, однако власти Литвы надеются на понимание со стороны населения.
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Армонайте заявила, что большое количество литовцев имеют крупные накопления, которые лучше потратить на танк, чем хранить «в носке».
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Анастасия Чинкова